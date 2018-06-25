В результате взрыва автомобиля в центре Одессы пострадал директор охранной фирмы

Взрывное устройство было заложено в передней части авто.

В ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе Одессы взорвался легковой автомобиль, припаркованный на улице Троицкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

В результате взрыва пострадал местный житель, который находился возле автомобиля. Его госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте работают полицейские. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, заложенного в передней части автомобиля.

Как сообщает "Думская", пострадавший - директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. По словам очевидцев, он приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе", который припарковал через дорогу. Когда мужчина заходил в дом, в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети не пострадали.

Предварительно, сам Бабенко получил ранение ног. Отмечается, что от серьезных ранений его спасли двери подъезда, которые были обшиты металлом.

По предварительной информации полиции, взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство. Также правоохранители считают, устройство приводилось в действие дистанционно и "оператор" видел, когда Бабенко заходил в подъезд.

Напомним, 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль "Мерседес", Его водитель - директор одного из торговых центров города - впоследствии скончался в больнице. Полиция расследует взрыв как умышленное убийство.