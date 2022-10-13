Втрачає мільйони: колишній директор Софії Ротару розповів про її відмову виступати в Росії

Нещодавно колишній концертний директор Софії Ротару пояснив мовчання співачки про війну в Україні. Тепер Сергій Лавров, який до повномасштабного вторгнення організовував виступи української співачки в Росії, розповів про нинішню позицію артистки щодо концертів у РФ, інформує Апостроф.

У коментарі mk.ru музичний продюсер заявив, що Ротару продовжує отримувати пропозиції виступити на російських корпоративах та концертах, проте вона від них відмовляється, через що "втрачає мільйони".

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

За словами Лаврова, йому регулярно надходять дзвінки від замовників із РФ, багато хто хоче бачити у себе на святі Ротару.

"Зараз не час виступати. Софія Михайлівна це розуміє. Хоча замовлень на неї достатньо. Мені постійно дзвонять люди, які хочуть її бачити на своїх заходах. Цікавляться, як і за скільки можна запросити Софію Михайлівну", - сказав музичний продюсер.

Екс-директор зірки додав, що співачка відмовляється, навіть не дізнавшись суму гонорару.

"Софія Михайлівна завжди була принциповою. Якщо вона не хоче виступати, її ні за які гроші не витягнеш на сцену. У такі моменти вона навіть не дає озвучити замовникам ціну. "Зараз не час виступати, – каже мені у такі моменти Софія Михайлівна. - Ти що, не бачиш, що діється? Я сказала ні, не поїду", - передає розмову із Ротару продюсер.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official


Наталка Лавринець, Апостроф





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