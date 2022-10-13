Втрачає мільйони: колишній директор Софії Ротару розповів про її відмову виступати в Росії
Нещодавно колишній концертний директор Софії Ротару пояснив мовчання співачки про війну в Україні. Тепер Сергій Лавров, який до повномасштабного вторгнення організовував виступи української співачки в Росії, розповів про нинішню позицію артистки щодо концертів у РФ, інформує
У коментарі mk.ru музичний продюсер заявив, що Ротару продовжує отримувати пропозиції виступити на російських корпоративах та концертах, проте вона від них відмовляється, через що "втрачає мільйони".
За словами Лаврова, йому регулярно надходять дзвінки від замовників із РФ, багато хто хоче бачити у себе на святі Ротару.
"Зараз не час виступати. Софія Михайлівна це розуміє. Хоча замовлень на неї достатньо. Мені постійно дзвонять люди, які хочуть її бачити на своїх заходах. Цікавляться, як і за скільки можна запросити Софію Михайлівну", - сказав музичний продюсер.
Екс-директор зірки додав, що співачка відмовляється, навіть не дізнавшись суму гонорару.
"Софія Михайлівна завжди була принциповою. Якщо вона не хоче виступати, її ні за які гроші не витягнеш на сцену. У такі моменти вона навіть не дає озвучити замовникам ціну. "Зараз не час виступати, – каже мені у такі моменти Софія Михайлівна. - Ти що, не бачиш, що діється? Я сказала ні, не поїду", - передає розмову із Ротару продюсер.