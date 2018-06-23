Психически больной ранил из ружья полицейского в Одесской области

Для его задержания в селе провели спецоперацию с привлечением "КОРДа".

В Лиманском районе Одесской области в результате спецоперации "Гром" задержали психически больного человека, который закрывшись в своем доме, ранил полицейского и бросил в правоохранителей шумовую гранату. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Сегодня в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв на вызов в село Курисово к 35-летнему психически больному человеку, который находится на учете как наркозависимый, медики заметили в доме ружье. После оказания ему помощи медицинские работники покинули дом и сообщили об оружии правоохранителям", - говорится в сообщении.

Когда приехала полиция, мужчина заперся изнутри и бросил в стражей порядка шумовую гранату.

"После этого он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил ранение левого предплечья и туловища", - сообщили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции, руководство областного главка и спецподразделение "КОРД". Была проведена эвакуация населения по периметру проведения полицейских мероприятий.

"Ситуация осложнилась тем, что в домовладение зашла мать больного и не желала самостоятельно покидать дом. Были основания полагать, что она может стать заложником в дальнейшем", - написал советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк в Facebook.

В результате спецоперации злоумышленник был задержан. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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