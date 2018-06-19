Под Одессой мужчина открыл стрельбу по егерю и ранил свою жену и себя

Все трое пострадавших госпитализированы.

Под Одессой мужчина открыл стрельбу по егерю и ранил свою жену и себя
Фото: od.npu.gov.ua

В Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель открыл стрельбу из травматического пистолета по егерю. В результате ранения получили три человека - егерь, сам стрелок, и его жена.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Предварительно установлено, что нарушитель на автомобиле вместе со своей женой приехал в сад. Мужчина с собой имел устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием для перепалки, в ходе которой злоумышленник начал стрелять в сторону егеря", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы непроникающее ранение грудной клетки получила жена стрелка, егерь был ранен в руку, а сам злоумышленник получил травму ноги.

Все трое госпитализированы, их состояние здоровья стабильное.

Кроме травматического пистолета, у злоумышленника изъяли охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.

Напомним, ране в Мариуполе пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке. По его словам, он принял водяные пистолеты, которыми играли дети, за настоящие и "решил спасти малыша".


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