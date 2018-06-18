Суд оставил под стражей фигуранта "дела Бабченко" Германа

Организатор покушения пробудет в СИЗО минимум до конца июля.

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации приготовления к теракту в виде убийства роSSийского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", защита подозреваемого настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отмечая, что в аресте нет необходимости исходя из отсутствия рисков. Сторона обвинения выступила против удовлетворения жалобы адвокатов, заявив, что суд первой инстанции, вынося решение о содержании под стражей, учел все обстоятельства дела.

Напомним, 31 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца.

Информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, но на следующий день оказалось, что это инсценировка украинских спецслужб. В результате удалось задержать организатора преступления. Им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман.