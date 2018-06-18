Суд оставил под стражей фигуранта "дела Бабченко" Германа

Организатор покушения пробудет в СИЗО минимум до конца июля.

Суд оставил под стражей фигуранта "дела Бабченко" Германа
Фото: Lb.ua

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации приготовления к теракту в виде убийства роSSийского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", защита подозреваемого настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отмечая, что в аресте нет необходимости исходя из отсутствия рисков. Сторона обвинения выступила против удовлетворения жалобы адвокатов, заявив, что суд первой инстанции, вынося решение о содержании под стражей, учел все обстоятельства дела.

Напомним, 31 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца.

Информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, но на следующий день оказалось, что это инсценировка украинских спецслужб. В результате удалось задержать организатора преступления. Им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"
На Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людейНа Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людей
В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"
На Жмеринском элеваторе загорелся склад кукурузы, к тушению огня привлекли пожарный поездНа Жмеринском элеваторе загорелся склад кукурузы, к тушению огня привлекли пожарный поезд
В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерьюВ Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерью
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав составил карту не рекомендованных для купания местМинздрав составил карту не рекомендованных для купания мест
Догхантера Святогора отпустили из райотдела полиции и предоставили охрануДогхантера Святогора отпустили из райотдела полиции и предоставили охрану
Журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей годаЖурнал Time составил список 100 самых влиятельных людей года
Виновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской, оставили под стражейВиновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской, оставили под стражей
Мать на полтора месяца оставила свою 9-летнюю дочь в киевском хостелеМать на полтора месяца оставила свою 9-летнюю дочь в киевском хостеле
На остановке в Запорожье оставили свиную голову с муляжом гранатыНа остановке в Запорожье оставили свиную голову с муляжом гранаты
В Чехии мужчинам предоставили право на декретный отпускВ Чехии мужчинам предоставили право на декретный отпуск
Родным Ноздровской предоставили охрануРодным Ноздровской предоставили охрану
Стало известно, где в Украине поставили самую дорогую елку за 85 тысяч евро (ФОТО, ВИДЕО)Стало известно, где в Украине поставили самую дорогую елку за 85 тысяч евро (ФОТО, ВИДЕО)
Суд оставил под арестом второго участника смертельного ДТП в Харькове ДроноваСуд оставил под арестом второго участника смертельного ДТП в Харькове Дронова
Последние новости
Подгружаем последние новости