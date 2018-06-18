В Ровенской области горит стеклозавод
Возгорание произошло в трансформаторном помещении.
В Ровенской области произошел пожар в трансформаторном помещении "Рокитновского стеклозавода".
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"18 июня в 10:25 поступило сообщение о пожаре на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод". По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в трансформаторном здании. На данный момент площадь пожара составляет около 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте пожара работают спасатели.
Для тушения направлены два дежурных караула 10-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Рокитное, а также привлечены сотрудники лесного хозяйства.
Напомним, ранее в Запорожской области сгорело 20 га пшеницы.
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