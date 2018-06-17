Марш равенства в Киеве: произошли первые столкновения

В Киеве сегодня, 17 июня, начались столкновения противников проведения Марша равенства с правоохранителями. Участники акции планировали собраться в 09:00 возле Национальной оперы Украины, однако на место начала шествия заранее прибыли протестующие против его проведения.

Как сообщил в Facebook блогер Данил Яковлев, центр столицы полностью перекрыт правоохранителями и бойцами Нацгвардии, стянуты десятки автозаков, передает Час Пик.

По его словам, около 7:00 правоохранители со применением спецсредств оттеснили активистов, пришедших пикетировать ЛГБТ акцию.