Во Львове в магазине секонд-хенда произошел взрыв

Неизвестный бросил в магазин взрывпакет для страйкбола.

Во Львове на улице Широкой в субботу, 16 июня, около 13:00 произошел взрыв в магазине. Об этом сообщают в полиции области.

Отмечается, что неизвестный бросил в магазин пакет, после чего произошел взрыв и задымление.

"Полицейские предварительно установили, что незначительное задымление и резкий химический запах в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола", – говорится в сообщении.

Никто не пострадал. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По данным местного издания "Вголос", инцидент произошел в магазине "Евросекондхенд" по ул. Широкая, 81а.

"Со слов продавца, парень и девушка совершили покупку вещей на сумму 300 грн, рассчитывались наличными. Внезапно на кассе раздался слабенький хлопок и шипение, резкий и едущий запах, который почувствовали посетители, что были у кассы. Молодые люди скрылись", – сообщает издание.

Напомним, ранее во Львове с 8 этажа больницы выбросился 81-летний мужчина.