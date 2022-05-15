Боец "Азова" под звуки взрывов на "Азовстали" поздравил KALUSH ORCHESTRA с победой на Евровидении

Дмитрий Казацкий - автор фотографий раненых украинских бойцов.

Боец "Азова" под звуки взрывов на "Азовстали" поздравил KALUSH ORCHESTRA с победой на Евровидении
Фото: скриншот видео

Боец полка "Азов" Дмитрий Казацкий под звуки взрывов на Азовстали поздравил KALUSH ORCHESTRA с победой на Евровидении.

Видео с исполнением песни победителя конкурса Казацкий опубликовал на своей странице в Facebook.

"Поздравил KALUSH ORCHESTRA с победой на Евровидении из самого сердца Мариуполя", - написал защитник Мариуполя.

Дмитрий Казацкий – автор фоторепортажа о раненых украинских бойцах, находящихся на "Азовстали".

Напомним, на этих фото Казацкий показал условия пребывания раненых защитников Мариуполя.

На песенном конкурсе солист группы KALUSH Orchestra Олег Псюк обратился к мировой общественности: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!".

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