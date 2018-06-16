Владельцу авто, из-за взрыва у которого пострадали дети, сообщили о подозрении по двум статьям

Сейчас мужчина в СИЗО.

Задержанному владельцу взорвавшегося в Киеве автомобиля, в результате чего пострадали дети, сообщили о подозрении. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"Этому мужчине сообщено о подозрении по двум статьям. Это статья 263 - незаконное хранение, в том числе, взрывчатых веществ, и статья 128 (неумышленное тяжелое телесное повреждение). Сейчас он задержан по статье 208 УПК Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Следователи подадут ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения", – отметил Крищенко.

Напомним, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения, их госпитализировали. Правоохранители выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который длительное время стоял припаркованным неподалеку одного из домов.

Предварительно установлено, что четыре ребенка в возрасте от 5 до 11 лет (мальчик и три девочки) решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они и нашли предмет, который взорвался.

В ночь на 14 июня трех девочек прооперировали. Состояние мальчика, который больше всего пострадал в результате взрыва, ухудшилось, он находится в медикаментозном сне.

После инцидента Кличко поручил забирать заброшенные авто на штрафплощадки.