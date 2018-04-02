Илон Маск на «Гиперлупе»: как украинские компании отпраздновали 1 апреля

Лечимся с улыбкой

Программист Макс Фрай, известный своими плагинами для создания дзена в ленте, запустил сервис поиска лекарств для тех, кто не любит вникать в медицинские термины и просто хочет, чтоб отпустило, пишут AIN.UA .

Стоит сказать, что сервис (если абстрагироваться от названия) неплохо справляется со своей основной задачей — разобраться, какая таблетка от чего помогает без лишних сложноподчиненных предложений на медицинском жаргоне.

А если поиск не удался, можно вызвать скорую (и даже службу газа).

«Укрзалізниця» запустила «Гиперлуп»

У государственных компаний появился достойный SMM, и это не может не радовать. Благодаря им «Гиперлуп» в Украине запустился уже 1 апреля — из Киева до Львова можно было добраться за 25 минут при наличии хорошего чувства юмора.

К сожалению, количество мест настолько ограничено, что их просто нет. Поэтому покататься на Hyperloop украинцы пока смогут только в своих фантазиях.

Илон Маск в Украине

Следом за «Гиперлупом» до Украины доехал и его основатель Илон Маск с лекцией Technological startups of future («Технологические стартапы будущего»). Причем лекция — бесплатная! Что странно на фоне банкротства Tesla — Илон мог бы неплохо заработать на билетах и вновь поставить компанию на ноги.

Встречу организовывает YEP — инновационная сеть академических стартап-инкубаторов в Украине. Впрочем, сам Маск, скорее всего, об этом не знает.

Телевидение выходит на новый уровень

Известный украинский предприниматель, основатель Templatemonster Давид Браун объявил войну олигархическому телевидению — скоро в Украине появится телеканал без табу и пропаганды, цель которого — повысить уровень осознанности украинских избирателей. Давид открыт к предложениям и собирает идеи.

«Стоячий» безвиз

Ирландский лоукост Ryanair вроде бы окончательно зашел в Украину и не собирается отступать, как это было в прошлый раз. Но безвизом сыт не будешь — даже дешевые по европейским меркам билеты украинцам оказались не по карману. Поэтому чтобы дать нам крылья, Ryanair решил предложить пассажирам по дешевке стоячие места! Таким образом вместимость самолетов увеличится со 189 кресел до 260-ти мест, а рентабельность рейса вырастет прямопропорционально.

Учитывая бешеную популярность столов для работы стоя, такое решение не выглядит так уж странно, даже несмотря на то, что на самом деле — это всего-лишь креатив издания Lowcost Avia.

Ковры на стенах снова популярны, шутят в ЛУН

Украинская компания ЛУН представила новый фильтр при поиске квартир — с ковром на стене.

Почему фильтр «с ковром на стене» будет востребован среди украинцев? Одна из очевидных причин — рост цен на коммунальные. Есть мнение, что если повесить ковер на стену, она станет «теплее».

Чтобы это доказать, компания создала специальную формулу для расчетов и «доказала», что без ковра обычная стена может терять на 50% больше тепла, чем с ним. А для того, чтобы понять, какие квартиры с коврами, а какие без, команда создала специальную нейросеть.

«Вывод очевиден, если выбирать квартиру в панельном доме без наружного утеплителя стен, то ковер вам просто жизненно необходим. Он позволяет сохранить тепло в квартире, и как следствие — сэкономить на отоплении. Кроме этого, ковер на стене помогает добиться большей шумоизоляции. Очень актуально, если квартира в новом доме, где большинство соседей заняты ремонтами», — шутят в ЛУН.

Джастин Тимберлейк от Concert.UA

Одна из самых злых шуток в украинском Facebook — якобы концерт Джастина Тимберлейка на НСК «Олимпийский». Предполагалось, что он якобы пройдет 3 сентября, а билеты «вот-вот» должны поступить в продажу. Сообразительные пользователи сразу указали, что это фейк, поскольку 4 сентября у Тимберлейка стоят концерты на другом конце мира. Тем не менее, запись быстро получила огромный охват. Сейчас организаторы удалили событие из Facebook.