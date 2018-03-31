Перис Хилтон с женихом прибыла во Львов

Перис_Хилтон

Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла в Украину. Ее самолет приземлился в международном аэропорту "Львов".

Пэрис Хилтон приглашена на торжественное открытие реконструированного отеля во Львове. Мероприятия пройдут в субботу, 31 марта, сообщает Час Пик со ссылкой на СМИ.

Пэрис Хилтон летела лайнером "Стамбул – Львов", в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса. Прибыв во Львов, светская львица опубликовала в Instagram красивый снимок украинского города.

"Just landed in #Lviv #Ukraine. Such a beautiful city" ("Только что приземлились во Львове, Украина. Такой красивый город"), - подписала фото Пэрис Хилтон.

Львов

В западных СМИ сообщили, что Пэрис Хилтон полетела в Украину, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

Пэрис Хилтон прибыла в Украину со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилкой, который имеет украинские корни. Дедушка актера украинец.

Перис_Хилтон


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