В Николаеве владелец магазина задержал похитителей электродуховки, догнав их на своем авто

Злоумышленниками оказались 19-летняя местная жительница и 30-летний львовянин.

В Николаеве владелец магазина самостоятельно задержал двух грабителей, укравших электродуховку, догнав их на своем автомобиле.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"В Николаевское отделение полиции 28 марта обратился за помощью 47-летний житель райцентра. По словам мужчины, около 16:30 неизвестные лица, воспользовавшись отсутствием продавца, похитили с территории, прилегающей к магазину, который принадлежит заявителю, электрическую духовку «Mirta». Причиненные убытки составили 1960 гривен", - говорится в сообщении полиции.

О краже владельцу магазина рассказала жительница Николаева, которая проживает возле магазина и стала свидетелем этого преступления. Когда она сообщила о краже, мужчина поехал вслед за злоумышленниками. Он догнал их недалеко от поселка Липовка, заблокировал их авто и вызвал полицию.

Полицейские выяснили, что к совершению кражи причастна 19-летняя местная жительница, у которой при досмотре обнаружили также пневматический пистолет, и 30-летний львовянин.

По прибытии на место инцидента правоохранители изъяли украденную технику и автомобиль, на котором злоумышленники пытались сбежать.

Открыто уголовное производство, пока правоохранители выясняют все детали этого инцидента. В случае подтверждения вины, злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, в Киевской области четверо бандитов ограбили сельский магазин и взяли 75-летнюю женщину в заложницы.