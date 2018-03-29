68 человек погибли при пожаре в венесуэльской тюрьме

Заключенные устроили бунт и подожгли матрасы.

68 человек погибли при пожаре в венесуэльской тюрьме
Фото: eluniversal.com

В результате пожара, произошедшего в тюрьме в венесуэльском городе Валенсия, погибли 68 человек, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб в своем твиттере.

Жертвами трагедии стали 66 мужчин и две женщины, которые пришли в тюрьму как посетители, добавил он.

Пожар, пишет El Pais, возник во время бунта в центре содержания заключенных в штате Карабобо. По данным издания, бунт начался в день, когда заключенных посещали родственники. Один из участников бунта захватил в заложники сотрудника охраны. Когда руководство тюрьмы не стало выполнять требования бунтовщиков, заключенные подожгли матрасы и начался пожар.

Отмечается, что большинство жертв погибли от удушья.

По числу погибших пожар в Валенсии стал вторым крупнейшим в истории венесуэльских пенитенциарных заведений после пожара в тюрьме Ла Сабанета в 1994 году. Тогда в результате пожара, также начавшегося во время бунта заключенных, погибли, по данным Amnesty International, не менее 150 человек.


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