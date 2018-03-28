В Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила свою дочь

Ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия.

В Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила свою дочь
Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила собственную семилетнюю дочь.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Уроженка Закарпатской области 1986 г.р., местная жительница, ранее не судимая, по ее словам находящаяся на психиатрическом учете, на почве психических расстройств решила лишить жизни свою малолетнюю дочь, 20.05.2011 года рождения", - говорится в сообщении.

Женщина нанесла девочке несколько ударов молотком по голове. Отмечается, что это причинило ребенку телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа.

Ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия.

Фото: if.npu.gov.ua

Женщина задержана, Решается вопрос об объявлении ей подозрения в совершении преступления, предусмотренного п. 2. ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Николаеве спасли младенца, которого пьяная мать выбросила с моста в реку.


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