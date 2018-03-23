В Нью-Йорке на съемках фильма погиб пожарный
Еще пять человек пострадали.
В Нью-Йорке во время съемок фильма "Сиротский Бруклин" с Брюсом Уиллисом в главной роли произошел пожар.
Об этом сообщает Reuters.
37-летний пожарный Майкл Дэвидсон получил травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь. У погибшего осталось четверо детей.
Отмечается, что в результате пожара пострадали пять человек, среди них еще двое пожарных. Их состояние оценивают как тяжелое.
Возгорание произошло в баре St. Nick's Jazz Pub.
Напомним, в ноябре прошлого года во время съемок в Гане погиб британский оператор Марк Милсом, который снимал "Шерлока", "Игру престолов" и другие известные сериалы.
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