В Нью-Йорке на съемках фильма погиб пожарный

Еще пять человек пострадали.

В Нью-Йорке на съемках фильма погиб пожарный
Здание, где произошел пожар
Фото: reuters.com

В Нью-Йорке во время съемок фильма "Сиротский Бруклин" с Брюсом Уиллисом в главной роли произошел пожар.

Об этом сообщает Reuters.

37-летний пожарный Майкл Дэвидсон получил травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь. У погибшего осталось четверо детей.

Отмечается, что в результате пожара пострадали пять человек, среди них еще двое пожарных. Их состояние оценивают как тяжелое.

Возгорание произошло в баре St. Nick's Jazz Pub.

Напомним, в ноябре прошлого года во время съемок в Гане погиб британский оператор Марк Милсом, который снимал "Шерлока", "Игру престолов" и другие известные сериалы.


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