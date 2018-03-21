Украинский фильм отобрали в основной конкурс кинофестиваля в Оберхаузене

"Киевский фильм. Первый эпизод" Алексея Радинского поборется за главный приз.

Фестиваль короткометражного кино в Оберхаузене, который пройдет с 3 по 7 мая, отобрал в основной конкурс фильм украинского режиссера Алексея Радинского "Киевский фильм. Первый эпизод".

Как сообщается на сайте кинофестиваля, в конкурсе принимает участие 53 работы из разных стран мира.

Украину представляет только один фильм.

Как рассказал LB.ua сам режиссер, его фильм – документальная работа, снятая в формате кинонаблюдения. Место действия – Подольский мост, который строится в Киеве с 1993 года. Несмотря на свой незавершенный статус, этот мост уже является одним из самых дорогих мостовых переходов в истории, и одним из самых больших долгостроев в мире. Подольский мост также часто используется для съемок рекламы и музыкальных клипов.

"В этом документальном фильме показана повседневная жизнь, которая протекает на незавершенном мосту. Местные жители пытаются использовать его по назначению, то есть с целью попасть с одного берега Днепра на другой (что часто связано с риском для жизни). Мост также облюбовали любители экстремальных видов спорта. В то же время, представители городской власти используют недостроенный мост в своих целях", – пишет Радинский.

"Киевский фильм. Первый эпизод" – пилотная версия полнометражного документального проекта, основанного на долгосрочном наблюдении за несколькими точками на карте Киева .

Международный фестиваль короткометражного кино в Оберхаузене (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) – один из крупнейших фестивалей короткого метра, и один из старейших кинофестивалей в мире (основан в 1954 году).