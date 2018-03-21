Американцев попросили назвать женщин IT-лидеров. Часть упомянули Siri и Alexa
Компания LivePerson
Готовность высказали только 8,3% опрошенных американцев. Но из этого количества только половина (4%) в действительности смогли вспомнить хотя бы одну успешную женщину, подходящую под условия опроса. Правда, четверть (1%) при этом указали Siri и Alexa. Это голосовые помощники, разработанные Apple и Amazon соотвественно. Конечно, 1% для тысячной фокус-группы — это всего 10 человек. Но и это составляет треть от тех, кто способен назвать имена выдающихся женщин из IT-среды.
С лидерами-мужчинами такой проблемы не возникло — около 57% смогли упомянуть хотя бы одного человека. Чаще всего в ответах фигурировали Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск и Марк Цукерберг. Это отражение не только институциональной проблемы (малое количество женщин на высших постах IT-компаний), но и культурная особенность Кремниевой долины,
При этом, несмотря на неосведомленность, около половины американцев (49,9%) верят, что в технологической индустрии равное количество мужчин и женщин. Но большую уверенность и гордость за работу так называемого Big Tech вселяют IT-компании, которыми управляют лидеры-женщины (65,8%), а не мужчины (57,1%).
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21.03.2018 08:00