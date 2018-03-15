В Лос-Анджелесе начали строить музей "Звездных войн"
Здание будет выполнено в форме звездного корабля из фильмов Джорджа Лукаса.
В Лос-Анджелесе началось строительство Музея нарративного искусства - проекта создателя культовой научно-фантастической саги "Звездные войны".
Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, для выбора города и планировки понадобилось несколько лет, еще четыре года уйдет на строительство здания музея. Отмечается, что оно будет выполнено в форме звездного корабля из фильмов режиссера Джорджа Лукаса.
Ранее мэрия Лос-Анджелеса единогласно одобрила строительство музея нарративного искусства. В нем можно будет увидеть коллекцию картин, иллюстраций, и различных предметов со съемок киносаги.
Джордж Лукас выделит на проект около 1 млрд долларов. Среди экспонатов, которые режиссер отдаст музею, - оригинальная маска Дарта Вейдера и работы художника Нормана Роквелла. Также в музее планируют разместить личный киноархив режиссера.
Напомним, летом прошлого года робота R2-D2 из "Звездных войн" продали на аукционе почти за $3 млн.
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15.03.2018 11:05