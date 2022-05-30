16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает на ночной тусовке в Лос-Анджелесе: "Выпускной вечер"

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16-летняя дочь Оли Фреймут Злата Митчелл, которая живет и учится в Лос-Анджелесе, США, показала, как проводит время на вечеринке.

Как пишет Politeka.net, Ольга Фреймут - известная украинская телеведущая. У знаменитости есть трое детей. Старшая дочь - Злата Митчелл от прошлых отношений. Девушке уже 16 лет и она не так давно переехала в Лос-Анджелес, США, где учится и живет. Девушка недавно презентовала своего бойфренда, чем вызвала бурные обсуждения. Не забывает Злата и об Инстаграм, где активно ведет свой блог.

На новых кадрах Митчелл показала, как провела выпускной вечер. На первых кадрах можно увидеть, как тинейджеры тусят еще при свете за столом.

"Выпускной вечер", - подписала кадры Злата.

На втором сторис Митчелл уже тусила ночью, снимая свои танцы.

А на следующем кадре можно увидеть лепестки роз, которые лежали на полу.


Артём Батечко, politeka.net

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