В Киеве поймали дилера с наркотиками на 3 млн грн
Кокаин, MDMA и марихуану наркоторговец продавал через соцсети и мобильные приложения.
Столичные полицейские задержали 27-летнего торговца наркотиками и изъяли у него дома наркотики стоимостью около трех миллионов гривен.
Выйти на дилера помогло задержание у станции метро "Дарница" 21-летнего киевлянина с килограммом конопли. Он рассказал, что приобрел ее через социальные сети и мобильные приложения, сообщается на сайте полиции Киева.
Вскоре полиция установила организатора, который создал в интернете закрытые группы для продажи наркотиков. Им оказался 27-летний киевлянин, который раньше не привлекался к уголовной ответственности.
При обыске в его квартире на улице Маяковского изъяли 20 граммов кокаина, 500 граммов психотропного вещества MDMA, 200 граммов кетамина, более килограмма марихуаны, галлюциногенный препарат на сумму более трех миллионов гривен. Кроме того, в помещении нашли пистолет и патроны.
Задержанному наркоторговцу грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Устанавливаются лица, причастные к сбыту наркотиков, и канал их поступления в Киев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
05.03.2018 10:14