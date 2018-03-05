В Киеве поймали дилера с наркотиками на 3 млн грн

Кокаин, MDMA и марихуану наркоторговец продавал через соцсети и мобильные приложения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичные полицейские задержали 27-летнего торговца наркотиками и изъяли у него дома наркотики стоимостью около трех миллионов гривен.

Выйти на дилера помогло задержание у станции метро "Дарница" 21-летнего киевлянина с килограммом конопли. Он рассказал, что приобрел ее через социальные сети и мобильные приложения, сообщается на сайте полиции Киева.

Вскоре полиция установила организатора, который создал в интернете закрытые группы для продажи наркотиков. Им оказался 27-летний киевлянин, который раньше не привлекался к уголовной ответственности.

При обыске в его квартире на улице Маяковского изъяли 20 граммов кокаина, 500 граммов психотропного вещества MDMA, 200 граммов кетамина, более килограмма марихуаны, галлюциногенный препарат на сумму более трех миллионов гривен. Кроме того, в помещении нашли пистолет и патроны.

Задержанному наркоторговцу грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Устанавливаются лица, причастные к сбыту наркотиков, и канал их поступления в Киев.


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