Азербайджанец, во Львове разгромивший приемное отделение больницы и избивший медработников, получил 2 года условно

В суде мужчина рассказал, что просил неотложной помощи для своего ребенка, а ему сказали подождать.

Азербайджанец, во Львове разгромивший приемное отделение больницы и избивший медработников, получил 2 года условно
Фото: патрульная полиция Львова

Ранее судимый гражданин Азербайджана, который во Львове разгромил приемное отделение детской больницы и избил двух медработников, признан виновным в умышленном нанесении телесных повреждений медику, а также в хулиганстве.

Такое решение вынес Шевченковский районный суд Львова, однако освободил 24-летнего азербайджанца от отбывания наказания с условным сроком в 2 года, передает ZAXID.NET.

Как говорится в приговоре суда от 12 февраля, инцидент произошел в октябре 2017 года. В суде мужчина рассказал, что он пришел с ребенком в больницу, однако к ним долго не подходил врач, поэтому он пошел в приемное отделение и кулаком разбил стеклянную перегородку, а потом ударил в лицо одного из врачей. Утверждает, что действовал эмоционально и не хотел никого бить.

В суде медики добавили, что мужчина вел себя очень агрессивно. Во время удара в стеклянную перегородку осколок попал в лицо медсестре, вследствие чего ей пришлось накладывать швы. У врача, которого мужчина ударил в лицо, были перелом скуловой дуги, ушиб головного мозга, кровоизлияния.

Медсестра заявила гражданский иск в размере 100 тыс. грн, однако суд уменьшил сумму возмещения до 5 тыс. грн, поскольку травмы были причинены ей случайно. Врач гражданский иск не заявлял.

Суд признал мужчину виновным в нанесении умышленных повреждений медику, а также в хулиганстве, однако освободил от заключения с условным сроком в 2 года.

Издание отмечает, что азербайджанец является ранее судимым в 2012 году за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, однако в 2014 году его освободили от отбывания наказания согласно закону "Об амнистии".


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