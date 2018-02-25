Из-за аварии на теплотрассе медицинские учреждения и детский дом в Харькове обогревают тепловыми пушками

Температура в городе составляет около -10 градусов, ночью прогнозируют до -16.

Из-за аварии на теплотрассе медицинские учреждения и детский дом в Харькове обогревают тепловыми пушками
Авария на теплотрассе в Харькове
Фото: zubko.gennadiyFacebook

В Харькове на время восстановления теплоснабжения для обогрева медицинских учреждений и детского дома используют воздушные тепловые пушки. Об этом 25 февраля сообщил вице-премьер, глава Минрегионстроя и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ", - сообщил Зубко.

По его словам, также проводится поквартирный обход, температура в помещениях составляет около +15 ... + 18.

"Регламентные работы на основной линии теплоснабжения не проводились с 1973 года, из-за чего постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - отметил вице-премьер.

Четвертый за последние сутки прорыв теплотрассы в Харькове произошел сегодня в 9:18. Коммунальщики обещают восстановить тепло в городе до вечера воскресенья.

Без теплоснабжения остаются 145 объектов жилой и социально-бытовой сферы: 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и один детский дом.

Отметим, температура в Харькове сегодня составляет около -10 градусов, ночью прогнозируют до -16.

Напомним, в Харькове второй раз за три дня произошел прорыв на тепломагистрали.


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