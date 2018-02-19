Смерть студентки киевского вуза расследуют как доведение до самоубийства

Мукаддас Насырлаева прыгнула с моста из-за истечения срока визы.

Киевская местная прокуратура № 9 начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения 19-летней гражданки Туркменистана до самоубийства.

Установлено, что 30 января студентка одного из высших учебных заведений Киева , гражданка Туркменистана, вышла из учебного заведения, где училась, и домой не вернулась. В ходе расследования установлено, что девушка 30.01.2018 покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве .

"По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в высшем учебном заведении, а также недоразумения с его руководством. В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины", - сообщает прокуратура Киева .

Речь идет о студентке Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой. По данным главы туркменской диаспоры Ровшанбека Розметова, у девушки закончилась трехмесячная виза и ей нужно было оформить вид на жительство.

"Как выяснилось, деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения временного вида на жительство. За неделю до исчезновения Мукаддас Посольство Туркменистана попросило ее принести завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине", - написал он в фейсбуке.

По данным Розметова, заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца отказалась подписывать заявление студентки. Он предполагает, что от Насырлаевой ждали взятки.

На сайте университета имени Богомольца утверждается, что Мукаддас была отчислена из вуза за нарушение миграционного законодательства.

"Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. К этому времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан , чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", - сказано в сообщении.

Ровшанбек Розметов в фейсбуке пишет, что Насырлаеву отчислили задним числом.