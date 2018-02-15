В Китае появился новый опасный для людей штамм птичьего гриппа
Правительство КНР призвало граждан избегать прямого контакта с живыми птицами.
В Китае врачи зафиксировали первый в мире случай заболевания человека птичьим гриппом подтипа H7N4.
Об этом пишет The Guardian.
Так, 25 декабря у 68-летней пациентки из провинции Цзянсу, которая уже оправилась от болезни, начали развиваться симптомы, и уже 1 января ее госпитализировали. 22 января ее выписали из больницы.
Отмечается, что никто из окружения пациентки гриппом не заболел. Перед болезнью она контактировала с живыми птицами.
В связи с этим правительство КНР призвало граждан избегать прямого контакта с живыми птицами - как домашними, так и дикими, а также некоторое время не покупать живых птиц.
H7N4 - это подтип вируса гриппа А, более известного как птичий грипп. Этот штамм вызвал незначительный вспышка гриппа у цыплят в 1997 году в штате Новый Южный Уэльс (Австралия).
Напомним, в феврале прошлого года в Японии из-за птичьего гриппа забьют 70 тысяч кур.
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Общество
15.02.2018 22:19