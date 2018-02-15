В Китае появился новый опасный для людей штамм птичьего гриппа

Правительство КНР призвало граждан избегать прямого контакта с живыми птицами.

В Китае врачи зафиксировали первый в мире случай заболевания человека птичьим гриппом подтипа H7N4.

Об этом пишет The Guardian.

Так, 25 декабря у 68-летней пациентки из провинции Цзянсу, которая уже оправилась от болезни, начали развиваться симптомы, и уже 1 января ее госпитализировали. 22 января ее выписали из больницы.

Отмечается, что никто из окружения пациентки гриппом не заболел. Перед болезнью она контактировала с живыми птицами.

В связи с этим правительство КНР призвало граждан избегать прямого контакта с живыми птицами - как домашними, так и дикими, а также некоторое время не покупать живых птиц.

H7N4 - это подтип вируса гриппа А, более известного как птичий грипп. Этот штамм вызвал незначительный вспышка гриппа у цыплят в 1997 году в штате Новый Южный Уэльс (Австралия).

Напомним, в феврале прошлого года в Японии из-за птичьего гриппа забьют 70 тысяч кур.