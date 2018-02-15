В Каменце-Подольском обрушилась часть стены Старой крепости
"Причина - в замокании стены".
В Каменце-Подольском 14 февраля обрушилась часть стены Старой крепости.
"К сожалению, имеем досадную новость - обвалилась лицевая кладка стены северного бастиона Старой крепости. Причина - в замокании стены и ее замерзании-оттаивании в течение длительного времени. Работники музея уже провели первичное обследование объекта, будем ждать экспертное", - написал в фейсбуке мэр города Михаил Симашкевич.
Средневековая крепость Каменца-Подольского - один из главных исторических памятников Украины. В 2007 году заповедник "Каменец" был включен в список "Семи чудес Украины" наряду с Киево-Печерской лаврой, уманским парком "Софиевка", "Софией Киевской", Херсонесом, Хотинской крепостью и островом Хортица.
Напомним, что в августе 2011 года произошло обрушение одной из башен крепости.
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