Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета

Мужчина также должен возместить 52 тыс. гривен ущерба и заплатить 3 тыс. гривен за экспертизы.

Суд приговорил делу жителя села Берлоги Городенковского района Ивано-Франковской области, который поджег здание сельского совета.

Об этом сообщает местный сайт "Курс".

В сентябре 2017 пьяный мужчина вылил в окно сессионного зала бензин и поджег его. Затем он обошел сельсовет, открыл окно архива, вылил туда остатки бензина и тоже поджег.

В результате пожара повреждены пол, стены, потолок, окна и другое имущество, а также документация. Сумма ущерба составила 52 тыс. гривен.

Мужчина рассказал, что на такой поступок его толкнула личная обида на председателя сельсовета, который сделал ему замечание.

Злоумышленник признал свою вину. 7 февраля суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым, признав мужчину виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания назначенного основного наказания на 3 года испытательного срока.

Также он должен возместить сельсовету 52 тыс. гривен ущерба и заплатить 3 тыс. гривен за экспертизы.

Напомним, в марте прошлого года в населенном пункте Андрияшивка Винницкой области горело здание сельского совета.