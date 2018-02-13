В Минюсте озвучили число желающих пожениться в день Святого Валентина

Почти 60 отделов ГРАГС 14 февраля будут работать с 8 утра и до полуночи.

В день Святого Валентина 14 февраля в Украине планируют пожениться 1830 пар, которые уже подали заявления в органы ГРАГС, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Ожидая такой ажиотаж в день Святого Валентина, Минюст ввел акцию "Любовь вне времени": все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день", - рассказала заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

Она отметила, что сделать это можно будет в 58 отделах ГРАГС (список есть на сайте Минюста), которые 14 февраля будут работать с 8 утра и до полуночи.

По словам замминистра, в органы ГРАГС могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, возобновить брачные обещания и еще раз пережить ощущения, которые были много лет назад.

"В отделах ГРАГС есть специально подготовленные сценарии таких торжеств. Кроме незабываемых эмоций, супруги получат еще и юбилейные свидетельства", - отметила Сукманова.

Перечень РАГСов, где будет доступна такая услуга, опубликован на сайте Минюста.