Крупные голливудские студии показали тизеры новых блокбастеров во время Супербоула

В сети появились ролики к "Соло", новым "Мстителям" и "Миссии невыполнимой".

Традиционно во время Супербоула, финала NFL в США, крупные голливудские студии представляют тизеры к предстоящим фильмам.

LB.ua собрал тизеры к фильмам, которые выйдут в этом году.

"Соло: Звездные войны. История" Рона Ховарда (в прокате с 24 мая)

"Мстители: Война бесконечности" Энтони и Джо Руссо (в прокате с 3 мая)

"Мир Юрского периода 2" Хуана Антонио Байона (в прокате с 7 июня)

"The Cloverfield Paradox" Джулиуса Оны (вышелт на Netflix 4 февраля)

"Миссия невыполнима: Фолаут" Кристофера Макуорри (в прокате с 26 июля)

"Красный воробей" Фрэнсиса Лоуренса (с 1 марта)

"Тихое место" Джона Красински (с 5 апреля)

Напомним, Супербоул выиграла "Филадельфия Иглз" - впервые в своей истории.


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