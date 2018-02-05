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Крупные голливудские студии показали тизеры новых блокбастеров во время Супербоула В сети появились ролики к "Соло", новым "Мстителям" и "Миссии невыполнимой". Традиционно во время Супербоула, финала NFL в США , крупные голливудские студии представляют тизеры к предстоящим фильмам. LB.ua собрал тизеры к фильмам, которые выйдут в этом году. "Соло: Звездные войны. История" Рона Ховарда (в прокате с 24 мая) "Мстители: Война бесконечности" Энтони и Джо Руссо (в прокате с 3 мая) "Мир Юрского периода 2" Хуана Антонио Байона (в прокате с 7 июня) "The Cloverfield Paradox" Джулиуса Оны (вышелт на Netflix 4 февраля) "Миссия невыполнима: Фолаут" Кристофера Макуорри (в прокате с 26 июля) "Красный воробей" Фрэнсиса Лоуренса (с 1 марта) "Тихое место" Джона Красински (с 5 апреля) Напомним, Супербоул выиграла "Филадельфия Иглз" - впервые в своей истории.

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