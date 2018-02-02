В Житомире задержали уголовника, который два года назад застрелил человека на местном рынке

Он вернулся в город для перераспределения сфер влияния.

В Житомире 1 февраля задержали гражданина одной из закавказских стран. Он подозревается в убийстве, которое произошло два года назад на местном рынке. Об этом говорится на сайтах полиции и СБУ .

Фото: npu.gov.ua

23 мая 2016 года в кафе на территории рынка был застрелен предприниматель-азербайджанец. Убийца сбежал с места происшествия и был объявлен в розыск. В ходе следствия правоохранители установили, что он имел статус "смотрящего" за одним из исправительных заведений Житомира, а убитый представлял конкурирующую группировку.

После бегства злоумышленник скрывался в Севастополе и на территории РоSSии.

В январе 2017 года он получил гарантии безопасности от одного из авторитетных воров в законе и вернулся в Житомир с целью перераспределить сферы влияния. Сообщается, что границу он перешел нелегально в обход пунктов пропуска.

Кавказца задержали на автостоянке возле одного из ТРЦ Житомира. По месту его жительства провели обыски, во время которых были изъяты наркотики и два пистолета с патронами.