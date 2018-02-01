В Киеве задержаны квартирные воры, ранившие пятерых полицейских в Днепре
При задержании преступников на этот раз никто не пострадал.
Спецподразделение Национальной полиции КОРД в четверг задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Нацполиции Сергей Князев.
"Сегодняшнее задержание в Киеве прошло молниеносно. Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал", - отметил он.
Напомним, в ночь на 5 ноября 2017 года в Самарском районе Днепра пятеро полицейских, прибывшие на вызов "квартирная кража", были ранены преступниками. Те бросили в правоохранителей две гранаты, применили огнестрельное оружие и скрылись.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
01.02.2018 12:46