В Киеве задержаны квартирные воры, ранившие пятерых полицейских в Днепре

При задержании преступников на этот раз никто не пострадал.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Спецподразделение Национальной полиции КОРД в четверг задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Нацполиции Сергей Князев.

"Сегодняшнее задержание в Киеве прошло молниеносно. Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал", - отметил он.

Напомним, в ночь на 5 ноября 2017 года в Самарском районе Днепра пятеро полицейских, прибывшие на вызов "квартирная кража", были ранены преступниками. Те бросили в правоохранителей две гранаты, применили огнестрельное оружие и скрылись.