В киевские озера Лебединое и Позняки попала загрязненная вода со стройки

На строителей пожаловались в полицию и КГГА.

В Киеве в результате слива отходов при строительстве загрязнены озера Лебединое и Позняки.

На сайте Государственного агентства рыбного хозяйства Украины говорится, что рыбоохрана вместе с представителями Института рыбного хозяйства НААН и ихтиопатологической лаборатории обнаружила на озере промоину со значительной концентрацией рыбы. Содержание растворенного в воде кислорода при температуре 2 градусов оказалось значительно ниже предельно допустимой концентрации (0,5 мг/л), что свидетельствует о явлении удушья.

Фото: Vladimir Mukhin / facebook.com

Возле озера обнаружили строительную площадку, где при проведении работ накапливается загрязненная вода с примесями горюче-смазочных материалов, которая с помощью помпы перекачивается в оз. Лебединое, а оттуда попадает в оз. Позняки.

Фото: Vladimir Mukhin / facebook.com
Фото: Vladimir Mukhin / facebook.com

Температура воды в месте сброса загрязненных вод достигает +11 градусов, вода имеет характерный едкий запах, серого цвета, мутная. В данном месте отобрано пробы воды для проведения исследований на базе Института рыбного хозяйства НААН.

О происшествии уведомили Главное управление Нацполиции в Киеве, Государственную экологическую инспекцию в Киеве и Киевскую городскую государственную администрацию.

Сейчас Киевский рыбоохранный патруль занимается ликвидацией негативных последствий. Патруль круглосуточную охраняет озеро для избежания незаконного изъятия водных биоресурсов местным населением.


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