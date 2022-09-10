Стихія обрушилася на українське місто, вода затопила вулиці та будинки: кадри потопу

Стихія обрушилася на українське місто, вода затопила вулиці та будинки: кадри потопу

Як і обіцяли синоптики, Закарпатська область опинилася у полоні дощів.

Зокрема, сильні опади спричинили затоплення доріг в Ужгороді.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальники разом із комунальниками взялися ліквідувати наслідки негоди.

"Внаслідок зливового дощу у місті Ужгород спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїжджої частини доріг", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, комунальними службами міста проводяться роботи з розчищення систем водовідведення (злив). Також підрозділи ДСНС здійснюють відкачування води.

Тим часом синоптики просять мешканців не розслаблятися і прогнозують дощі на неділю, 11 вересня.

Температура вночі 7-13°, вдень 14-20° (у північних областях 12-17°), у південній частині вночі 11-17°, вдень 18-24°.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітноЕліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітно
Падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в УкраїніПадчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в Україні
Ганна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму МаленаГанна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму Малена
Дружина Г'ю Джекмана насмішила вибором вбрання для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалюДружина Г'ю Джекмана насмішила вибором вбрання для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю
Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."
Блок рекламы


Похожие новости
Потужна пожежа охопила ТЦ у росії, вогонь перекинувся навіть на парковку: подробиці та кадри з місцяПотужна пожежа охопила ТЦ у росії, вогонь перекинувся навіть на парковку: подробиці та кадри з місця
Переможця "Голос країни" Лазановського шокував бардак після квартирантів, кадри: "Така кількість шерті всюди"
Блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з ОдесиБлондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з Одеси
Виснажену дитину несподівано знайшли у полі на Одещині, шукали всім селом: кадри та подробиці від поліціїВиснажену дитину несподівано знайшли у полі на Одещині, шукали всім селом: кадри та подробиці від поліції
Шоптенко з "Танців зі зірками" у чужій країні об'єднала українців навколо величезної ляльки: вражаючі кадриШоптенко з "Танців зі зірками" у чужій країні об'єднала українців навколо величезної ляльки: вражаючі кадри
Під Бучею горять торфовища - місто затягнуло димом: фотоПід Бучею горять торфовища - місто затягнуло димом: фото
Смог в столиці: киянам рекомендують терміново зачинити вікна і обмежити перебування на вулиціСмог в столиці: киянам рекомендують терміново зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці
Внучка Ротару зачарувала точеною фігуркою на відпочинку в Італії: ефектні кадриВнучка Ротару зачарувала точеною фігуркою на відпочинку в Італії: ефектні кадри
Переможниця "Холостяка" Богдан розстебнула сорочку і показала, чого втратив Заливако: ефектні кадриПереможниця "Холостяка" Богдан розстебнула сорочку і показала, чого втратив Заливако: ефектні кадри
Прийомна дочка Потапа вразила розтяжкою в міні, гарячі кадри: "А допомогла мені в цьому..."Прийомна дочка Потапа вразила розтяжкою в міні, гарячі кадри: "А допомогла мені в цьому..."
Последние новости
Подгружаем последние новости