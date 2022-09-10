Стихія обрушилася на українське місто, вода затопила вулиці та будинки: кадри потопу

Як і обіцяли синоптики, Закарпатська область опинилася у полоні дощів.

Зокрема, сильні опади спричинили затоплення доріг в Ужгороді.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальники разом із комунальниками взялися ліквідувати наслідки негоди.

"Внаслідок зливового дощу у місті Ужгород спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїжджої частини доріг", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, комунальними службами міста проводяться роботи з розчищення систем водовідведення (злив). Також підрозділи ДСНС здійснюють відкачування води.

Тим часом синоптики просять мешканців не розслаблятися і прогнозують дощі на неділю, 11 вересня.

Температура вночі 7-13°, вдень 14-20° (у північних областях 12-17°), у південній частині вночі 11-17°, вдень 18-24°.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.