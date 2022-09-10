Стихія обрушилася на українське місто, вода затопила вулиці та будинки: кадри потопу
Як і обіцяли синоптики, Закарпатська область опинилася у полоні дощів.
Зокрема, сильні опади спричинили затоплення доріг в Ужгороді.
Про це
Так, рятувальники разом із комунальниками взялися ліквідувати наслідки негоди.
"Внаслідок зливового дощу у місті Ужгород спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїжджої частини доріг", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, комунальними службами міста проводяться роботи з розчищення систем водовідведення (злив). Також підрозділи ДСНС здійснюють відкачування води.
Тим часом синоптики просять мешканців не розслаблятися і прогнозують дощі на неділю, 11 вересня.
Температура вночі 7-13°, вдень 14-20° (у північних областях 12-17°), у південній частині вночі 11-17°, вдень 18-24°.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.