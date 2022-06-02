Вера Брежнева и Константин Меладзе оказались на грани развода

В то время как украинская певица Вера Брежнева с первых дней полномасштабного вторжения РоSSии на территорию Украины говорит о войне и помогает своей родной стране, ее муж – известный композитор Константин Меладзе - отмачивается. Появились сообщения, что в паре произошел раскол из-за взглядов на происходящее и их дальнейшую жизнь.

По роSSийским СМИ пробежала информация, что экс-участница группы "ВИА Гра" и ее бывший продюсер на грани развода. Пока Вера Брежнева собирает деньги для украинских беженцев, приезжает в Варшаву для сортировки гуманитарной помощи, где разгружает фуры, ее муж думает о том, что будет дальше.

Поговаривают, что Константин Меладзе не говорит о войне, потому что не хочет терять успешный бизнес в РоSSии. На фоне этого с супругой у них происходят разногласия.

Супруги владеют недвижимостью в РоSSии, Украине и Европе. После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Вера Брежнева с младшей дочерью уехала в свою резиденцию в Италии, а в марте к ней присоединился муж. Старшая наследница певицы сейчас в США , где проходит обучение в одном из университетов.

Живут супруги на роскошной вилле неподалеку от озера Гарда, вблизи южного подножья Альп. Цены на недвижимость тут стартуют от 800 тысяч долларов за домик на 300 квадратных метров.

Напомним, на Лию Ахеджакову напали во время спектакля в Москве за поддержку Украины.