8 горняков получили ожоги из-за вспышки метана на шахте возле Покровска

В это время в шахте находилось 406 человек.

Фото: pokrovskoe.com.ua

В понедельник, 22 января, в результате вспышки метана на шахтоуправлении "Покровское" (Донецкая область) получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы восемь горняков. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

Авария произошла в 16:22, в это время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке – 37.

Работы на блоке приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия.

ШУ "Покровское" расположено в Донецком каменноугольном бассейне возле города Покровска (бывший Красноармейск). Промышленные запасы угля - более 200 миллионов тонн. Это достаточно молодая шахта. Ее первый пусковой комплекс был введен в эксплуатацию в декабре 1990 года. Пласт опасен по внезапным выбросам угля, породы и газа, по взрывам угольной пыли.

Предыдущая авария произошла 25 августа 2016 года, тогда были травмированы шесть человек.

Шахтоуправление входит в группу компаний "Донецксталь".