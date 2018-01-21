В Дели произошел пожар на складе фейерверков, погибли 17 человек (ФОТО)

Вечером 20 января на складе фейерверков в промышленной зоне Бавана на окраине Дели в Индии произошел пожар, в результате погибли 17 человек, среди них 10 женщин.

Об этом сообщает телеканал NDTV .

Спастись удалось только двоим работникам, которые прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.

Пожар начался в подвале и быстро распространился. В результате работники, которые находились на верху, оказались заблокированными, так как в здании был только один выход – на первом этаже.

Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы потушить огонь.

Согласно показаниям одного из выживших работников, склад открылся примерно две недели назад. Там упаковывали фейерверки, произведенные в Китае.

Полиция задержала владельца склада Маноджа Джайна.