В Дели произошел пожар на складе фейерверков, погибли 17 человек (ФОТО)
Вечером 20 января на складе фейерверков в промышленной зоне Бавана на окраине Дели в Индии произошел пожар, в результате погибли 17 человек, среди них 10 женщин.
Об этом сообщает телеканал
Спастись удалось только двоим работникам, которые прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.
Пожар начался в подвале и быстро распространился. В результате работники, которые находились на верху, оказались заблокированными, так как в здании был только один выход – на первом этаже.
Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы потушить огонь.
Согласно показаниям одного из выживших работников, склад открылся примерно две недели назад. Там упаковывали фейерверки, произведенные в Китае.
Полиция задержала владельца склада Маноджа Джайна.
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21.01.2018 12:51