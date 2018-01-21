МОЗ назвал противопоказания к вакцинации против кори, столбняка, краснухи

МОЗ назвал противопоказания к вакцинации против кори, столбняка, краснухи

Министерство здравоохранения (МОЗ) в связи со вспышками кори в Украине перечислило, какие есть противопоказания к вакцинации против кори, столбняка и краснухи (КСК).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

В частности, в ведомстве заверили, что по мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38°С не являются такими противопоказаниями.

"Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется", - говорится в сообщении.

К противопоказаниям вакцинации в министерстве отнесли острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5°С; серьезную аллергическую реакцию (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п). А также - "заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе).

К тому же, вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. При этом замечено, что прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

«В случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации ребенок получает так называемый медотвод от прививок. Противопоказания на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия, которая, обычно собирается в районной больнице или городской/областной поликлинике. Потом пропущенные по календарю прививки нужно наверстать», - резюмировали в Минздраве.

Отметим, в Украине число заболевших корью с начала 2018 года приближается к 1,3 тыс. человек.




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