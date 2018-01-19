Главврач поликлиники Нацполиции задержан за вымогательство тысячи долларов у военного за оформление инвалидности
Правоохранители задержали главного врача поликлиники Национальной полиции в Кропивницком по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1 тыс. долларов у военного за оформление инвалидности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Южного региона, передают
"В пятницу, 19 января 2018 года, следователями военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Кировоградской области в рамках уголовного производства о вымогательстве неправомерной выгоды разоблачен главный врач поликлиники Национальной полиции Украины в г. Кропивницкий", - сказано в нем.
Сообщается, что подозреваемый вымогал деньги за решение вопроса об оформлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, III группы инвалидности.
Главврач был задержан во время передачи второй части взятки в размере 14 450 тыс. гривен.
В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и работы задержанного.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.
Сообщалось, что ранее правоохранители сообщили о подозрении заместителю главы одного из районных
Напомним, ранее полицейские потребовали у белорусского бизнесмена с украинским гражданством взятку, угрожая экстрадицией.
Кроме того, на взятке в $20 тыс. попался начальник отдела управления ГФС в Харьковской области и его подчиненный.
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