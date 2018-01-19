Главврач поликлиники Нацполиции задержан за вымогательство тысячи долларов у военного за оформление инвалидности

Главврач поликлиники Нацполиции задержан за вымогательство тысячи долларов у военного за оформление инвалидности

Правоохранители задержали главного врача поликлиники Национальной полиции в Кропивницком по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1 тыс. долларов у военного за оформление инвалидности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Южного региона, передают Українські Новини.

"В пятницу, 19 января 2018 года, следователями военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Кировоградской области в рамках уголовного производства о вымогательстве неправомерной выгоды разоблачен главный врач поликлиники Национальной полиции Украины в г. Кропивницкий", - сказано в нем.

Сообщается, что подозреваемый вымогал деньги за решение вопроса об оформлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, III группы инвалидности.

Главврач был задержан во время передачи второй части взятки в размере 14 450 тыс. гривен.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и работы задержанного.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Сообщалось, что ранее правоохранители сообщили о подозрении заместителю главы одного из районных

Напомним, ранее полицейские потребовали у белорусского бизнесмена с украинским гражданством взятку, угрожая экстрадицией.

Кроме того, на взятке в $20 тыс. попался начальник отдела управления ГФС в Харьковской области и его подчиненный.




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