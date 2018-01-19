Убийство Ноздровской: дочь правозащитницы заявила об угрозах в соцсетях

Убийство Ноздровской: дочь правозащитницы заявила об угрозах в соцсетях

Анастасия Ноздровская подтвердила, что ее семье назначена государственная охрана. Причина – в необходимости защитить членов убитой И.Ноздровской от вероятного исполнения угроз, которые поступают в соцсетях с фейковых акканутов.

Об этом сообщает УНИАН.

«Это происходит в социальных сетях. Мне постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, к примеру, «Ты хочешь к маме?», «Тебе, собаке, сказали, как вести себя, что говорить, а ты мутишь воду». Такого рода угрозы мне звучат постоянно от разных людей. А когда я захожу на страницы этих людей, то оказывается, что это обычные фейки. То есть страницы намеренно создаются, чтобы так запугивать меня», - рассказала Анастасия Ноздровская после заседания Апелляционного суда Киевской области, где рассматривалось обжалование ареста подозреваемого в убийстве ее матери.

По словам девушки, она подала заявление об этом в правоохранительные органы.

В Нацполиции пока эту информацию не комментировали.

Как сообщалось, юрист И. Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Ю. Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И. Ноздровской Светлана Сапатинская.

9 января Вышгородский районный суд Киевской области избрал Ю. Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 8 марта включительно. Данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киевской области.

Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована «предсмертная» записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской. 




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