Умер режиссер культовой «Полицейской академии»
На 75-ом году жизни умер режиссер и сценарист первой части культовой комедии «Полицейская академия» Хью Уилсон.
Об этом сообщает Variety.
Он умер в Шарлотсвилле еще 14 января, но СМИ об этом узнали только сейчас.
Уилсон был лауреатом премии «Эмми». Среди других его известных работ - фильмы «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», сериалы «Место Фрэнка», «Радио Цинциннати».
«Радио Цинциннати» и «Место Фрэнка» часто попадают в списки лучших телевизионных комедий всех времен.
«Полицейская академия» также стала комедийным хитом, впоследствии вышло еще несколько сиквелов.
Напомним, в Москве госпитализировали звезду фильма «Бумер», потерявшего сознание дома.
Также стало известно, что полиция не нашла ничего подозрительного в смерти Долорес О’Риордан из The Cranberries.
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17.01.2018 16:27