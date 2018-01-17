Умер режиссер культовой «Полицейской академии»

Умер режиссер культовой «Полицейской академии»

На 75-ом году жизни умер режиссер и сценарист первой части культовой комедии «Полицейская академия» Хью Уилсон.

Об этом сообщает Variety.

Он умер в Шарлотсвилле еще 14 января, но СМИ об этом узнали только сейчас.

Уилсон был лауреатом премии «Эмми». Среди других его известных работ - фильмы «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», сериалы «Место Фрэнка», «Радио Цинциннати».

«Радио Цинциннати» и «Место Фрэнка» часто попадают в списки лучших телевизионных комедий всех времен.

«Полицейская академия» также стала комедийным хитом, впоследствии вышло еще несколько сиквелов.

Напомним, в Москве госпитализировали звезду фильма «Бумер», потерявшего сознание дома.

Также стало известно, что полиция не нашла ничего подозрительного в смерти Долорес О’Риордан из The Cranberries.




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