Французский багет хотят внести в список наследия ЮНЕСКО
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщает
"Мы должны сохранить совершенство багета и наше мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия", - сказал Макрон в пятницу в эфире Europe1.
Он привел в пример неаполитанскую пиццу, которая была внесена в список ЮНЕСКО в декабре 2017 года.
"Я знаю наших пекарей - они увидели, что неаполитанцам удалось добиться признания пиццы наследием ЮНЕСКО. И они спросили: "Почему бы не багет?" И они правы", - сказал Макрон.
По его словам, багет является частью повседневной жизни и особой историей Франции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
14.01.2018 06:52
14.01.2018 07:10