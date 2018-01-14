Французский багет хотят внести в список наследия ЮНЕСКО

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает dpa .

"Мы должны сохранить совершенство багета и наше мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия", - сказал Макрон в пятницу в эфире Europe1.

Он привел в пример неаполитанскую пиццу, которая была внесена в список ЮНЕСКО в декабре 2017 года.

"Я знаю наших пекарей - они увидели, что неаполитанцам удалось добиться признания пиццы наследием ЮНЕСКО. И они спросили: "Почему бы не багет?" И они правы", - сказал Макрон.

По его словам, багет является частью повседневной жизни и особой историей Франции.