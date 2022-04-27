"Ози очень хорошо известный в Украине, и я думаю, они были бы счастливы".
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2022-04-27
Супруги Осборн хотят поселить в своем имении в Бакингемшире беженцев из Украины
Фото: facebook.com/ozzyosbourne
Британский музыкант Оззи Осборн и его жена Шэрон намерены разместить в своем имении в Бакингемшире две украинские семьи беженцев от роSSийского вторжения.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Daily Mail.
"Ози очень хорошо известны в Украине, и я думаю, они были бы счастливы", - отметила Шэрон Осборн.
Также она раскритиковала британское правительство за то, что, по ее мнению, оно недостаточно делает для украинских беженцев. В частности, по ее словам, власти тормозят процесс переселения украинских беженцев в Британию из-за бюрократий.
В начале апреля супруги Осборнов записали видеообращение в поддержку Украины.
Напомним, ранее США также объявили о запуске новой программы для украинских беженцев.