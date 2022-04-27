Супруги Осборн хотят поселить в своем имении в Бакингемшире беженцев из Украины

"Ози очень хорошо известный в Украине, и я думаю, они были бы счастливы".

Супруги Осборні хотят поселить в своем имении в Бакингемшире беженцев из Украины
Фото: facebook.com/ozzyosbourne

Британский музыкант Оззи Осборн и его жена Шэрон намерены разместить в своем имении в Бакингемшире две украинские семьи беженцев от роSSийского вторжения.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Daily Mail.

"Ози очень хорошо известны в Украине, и я думаю, они были бы счастливы", - отметила Шэрон Осборн.

Также она раскритиковала британское правительство за то, что, по ее мнению, оно недостаточно делает для украинских беженцев. В частности, по ее словам, власти тормозят процесс переселения украинских беженцев в Британию из-за бюрократий.

В начале апреля супруги Осборнов записали видеообращение в поддержку Украины.

Напомним, ранее США также объявили о запуске новой программы для украинских беженцев.

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