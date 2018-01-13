В Одесской области неизвестные расстреляли кафе из гранатомета (ФОТО)

В городе Белгороде-Днестровский Одесской области ночью неизвестный выстрелил из гранатомета в кафе, пострадавших нет, часть здания разрушена.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В 2.05 ночи 13 января в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный из огнестрельного оружия осуществил выстрел в здание заведения общественного питания.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции, руководство областного главка, работники кинологической и взрывотехнической служб.

"Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", – сообщили в управлении.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Для проведения досудебного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа.

По некоторым данным, выстрел произведен в стену пиццерии.

Напомним, летом 2017 года из гранатомета обстреляли магазин в Мукачево.

До этого в центре города Смела Черкасской области неизвестный выстрелил из гранатомета в помещение ночного клуба.

До этого в Черкасской области неизвестные обстреляли жилой дом изгранатомета. Тогда стреляли поздно вечером, попали по стенам и окнам, но люди как раз находились в других помещениях, никто не пострадал.