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Вышел трейлер пятого сезона «Кремниевая долина». Первая серия — 25 марта Компания HBO представила трейлер пятого сезона нашумевшего сериала «Кремниевая долина». Напомним, сериал рассказывает о процессе создания собственного стартапа в Долине, а также показывает подноготную многих крупных IT-компаний в шуточном виде. , пишут AIN.UA <span data-mce-type="bookmark" >?</span> В новом сезоне не будет актера Ти Джей Миллер, он играл владельца местного «инкубатора» Эрлиха Бахмана. Сам же сезон, судя по всему, будет посвящен рассказу о создании «нового интернета» главным героем. Первая серия появится 25 марта.

Илья Кабачинский, AIN

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