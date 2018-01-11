Вышел трейлер пятого сезона «Кремниевая долина». Первая серия — 25 марта

Компания HBO представила трейлер пятого сезона нашумевшего сериала «Кремниевая долина». Напомним, сериал рассказывает о процессе создания собственного стартапа в Долине, а также показывает подноготную многих крупных IT-компаний в шуточном виде. , пишут AIN.UA

В новом сезоне не будет актера Ти Джей Миллер, он играл владельца местного «инкубатора» Эрлиха Бахмана. Сам же сезон, судя по всему, будет посвящен рассказу о создании «нового интернета» главным героем.

Первая серия появится 25 марта.


Илья Кабачинский, AIN


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