В Черноморске грабители в гневе из-за «плохого улова» устроили погром в храме

Сегодня ночью неизвестные ограбили и осквернили Свято-Покровский храм Черноморска. Злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии, передает Думская .

«В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан. Вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить все в храме и алтаре — сломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме»,- сообщили в Одесской епархии.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции, которая проводит следственные действия.

В епархии добавили, что в 2017 году было совершено 19 ограблений храмов, расположенных в Одесской области, но виновные не были найдены и не понесли наказания.