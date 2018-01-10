Львовского полицейского уволили из-за дорогого подарка от бабушки

Мужчина вовремя не задекларировал подаренные ему 10 тыс. долларов.

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Апелляционный суд оставил в силе решение Галицкого районного суда Львова, который в октябре 2017 признал работника полиции виновным в нарушении требований финансового контроля.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской области.

"Мужчина несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии - получении подарка от близкого родственника на сумму 262 тыс. гривен. Таким образом служащий совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-6 КУоАП", - говорится в сообщении.

В постановлении суда отмечается, что майор полиции Юрий Котоус получил от своей бабушки в подарок 10 тыс. долларов США , но не сообщил вовремя об этом подарке в соответствии с ч. 2 ст. 52 Закона.

Свою вину полицейский не признал, пояснив, что считал, что для внесения изменений у него есть 10 рабочих, а не календарных дней.

"В октябре Галицкий райсуд Львова признал его виновным и оштрафовал на 1,7 тыс. гривен. Решение апелляционного суда вступило в силу 1 декабря 2017 года. Кроме этого, мужчину уволили из органов Нацполиции в ноябре 2017 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, главному инспектору Государственной фискальной службы подарили 1,2 млн гривен.