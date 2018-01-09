Заболеваемость корью в Украине в 2017 году выросла в 43 раза

Больше всего заболевших - в Ивано-Франковской области.

?Заболеваемость корью в Украине в 2017 году выросла в 43 раза
Фото: 112.international

Заболеваемость корью в Украине за 11 месяцев 2017 года выросла в 43 раза.

Об этом свидетельствуют данные Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, за 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период 2016 было зарегистрировано 78 случаев кори (интенсивный показатель 0,18), наблюдается рост заболеваемости в 43,3 раза", - говорится в сообщении.

75,6% больных - это дети.

Болезнь фиксировалась во всех регионах, кроме Луганской области (не приводятся данные по Крыму и Севастополю, которые оккупированы Россией). Больше всего заболевших - в Ивано-Франковской (1049), Одесской (931) и Закарпатской (416) областях.

В 2017 году было пять летальных случаев от кори в Одесской области: умерли два ребенка и трое взрослых.

По состоянию на 1 декабря 2017 года против кори, паротита и краснухи комбинированной вакциной КПК вакцинировали 322,6 тыс. детей в возрасте до одного года. Это 87,8% от запланированного количества.

Самые низкие показатели охвата прививками - в Закарпатской, Ровенской и Львовской областях. Самые высокие - в Киевской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Вирус обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Врачи подчеркивают, что единственный верный способ защититься от кори, как для детей, так и для взрослых - вакцинация. Она не защищает от вируса на 100%, однако значительно снижает возможность заражения и смягчает протекание болезни.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный братОтцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети
Участник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арестУчастник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арест
В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийцаВ Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца
Юрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИЮрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Во время новогодних каникул в Киеве с корью госпитализировали 12 детей (обновлено)Во время новогодних каникул в Киеве с корью госпитализировали 12 детей (обновлено)
С начала года в Киеве с корью госпитализировали 16 детейС начала года в Киеве с корью госпитализировали 16 детей
В 1967 году на Нобелевскую премию по литературе выдвигали Тычину, Драча и Лину КостенкоВ 1967 году на Нобелевскую премию по литературе выдвигали Тычину, Драча и Лину Костенко
Киевлянин, получал по почте психотропы из Европы и сбывал их в Украине – СБУКиевлянин, получал по почте психотропы из Европы и сбывал их в Украине – СБУ
В 2018 году у украинцев будет 11 государственных выходныхВ 2018 году у украинцев будет 11 государственных выходных
National Geographic назвало лучшие места для путешествий в 2018 годуNational Geographic назвало лучшие места для путешествий в 2018 году
Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествийНовогодняя ночь в Украине прошла без происшествий
Украинский фильм вошел в TOП-10 картин 2017 года в ИталииУкраинский фильм вошел в TOП-10 картин 2017 года в Италии
В Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийствВ Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийств
В Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийствВ Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств
Последние новости
Подгружаем последние новости