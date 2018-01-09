?Заболеваемость корью в Украине в 2017 году выросла в 43 раза

Больше всего заболевших - в Ивано-Франковской области.

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Заболеваемость корью в Украине за 11 месяцев 2017 года выросла в 43 раза.

Об этом свидетельствуют данные Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, за 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период 2016 было зарегистрировано 78 случаев кори (интенсивный показатель 0,18), наблюдается рост заболеваемости в 43,3 раза", - говорится в сообщении.

75,6% больных - это дети.

Болезнь фиксировалась во всех регионах, кроме Луганской области (не приводятся данные по Крыму и Севастополю, которые оккупированы Россией). Больше всего заболевших - в Ивано-Франковской (1049), Одесской (931) и Закарпатской (416) областях.

В 2017 году было пять летальных случаев от кори в Одесской области: умерли два ребенка и трое взрослых.

По состоянию на 1 декабря 2017 года против кори, паротита и краснухи комбинированной вакциной КПК вакцинировали 322,6 тыс. детей в возрасте до одного года. Это 87,8% от запланированного количества.

Самые низкие показатели охвата прививками - в Закарпатской, Ровенской и Львовской областях. Самые высокие - в Киевской и Черниговской областях, а также в Киеве .

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Вирус обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Врачи подчеркивают, что единственный верный способ защититься от кори, как для детей, так и для взрослых - вакцинация. Она не защищает от вируса на 100%, однако значительно снижает возможность заражения и смягчает протекание болезни.