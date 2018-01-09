Во время новогодних каникул в Киеве с корью госпитализировали 12 детей (обновлено)

Власти Киева винят праздничные массовые мероприятия.

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С начала 2018 года с диагнозом корь в Детскую инфекционную больницу попали более десяти пациентов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

"Сегодня в Детской инфекционной больнице находится 16 детей, которым поставлен диагноз корь. Все они поступили в медицинское учреждение в этом году. Им оказывается необходимая врачебная помощь", - заявили агентству. Как сообщили родители одного из детей в фейсбуке, симптомы болезни проявились у многих ребят после посещения цирка.

Обновление 16:50. На сайте Киевгорадминистрации позже появился официальный комментарий главы департамента Валентины Гинзбург. По ее данным, госпитализированных с начала года - 12, а не 16. А в целом в стационаре Киевской городской детской клинической инфекционной больницы находятся 14 больных корью.

"Нетрудно понять, что такой рост заболеваемости связан с тем, что во время каникул дети посещали различные праздничные массовые мероприятия, где кроме хорошего настроения делились друг с другом и бациллами. К сожалению, здесь врачи бессильны, это - зона ответственности родителей, которые должны следить за состоянием здоровья своего малыша и своевременно соответственно реагировать, чтобы обезопасить его и других детей", - заявила Гинзбург.

Напомним, вспышка кори была зафиксирована в Украине осенью 2017 года. По данным Минздрава, в стране уже больше чем в 70 раз заболевших корью, чем в прошлом году - более 2 тыс. человек.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Вирус обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Врачи подчеркивают, что единственный верный способ защититься от кори, как для детей, так и для взрослых - вакцинация. Она не защищает от вируса на 100%, однако значительно снижает возможность заражения и смягчает протекание болезни.