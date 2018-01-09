С начала года в Киеве с корью госпитализировали 16 детей

По словам родителей, симптомы болезни у многих проявились после посещения цирка.

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С начала 2018 года с диагнозом корь в детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 детей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

"Сегодня в Детской инфекционной больнице находится 16 детей, которым поставлен диагноз корь. Все они поступили в медицинское учреждение в этом году. Им оказывается необходимая врачебная помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщили родители одного из детей в Фейсбуке, симптомы болезни проявились у многих ребят после посещения цирка.

Напомним, вспышка кори была зафиксирована в Украине осенью 2017 года. По данным Минздрава, в стране уже больше чем в 70 раз заболевших корью, чем в прошлом году - более 2 тыс. человек.

Врачи подчеркивают, что единственный верный способ защититься от кори, как для детей, так и для взрослых - вакцинация. Она не защищает от вируса на 100%, однако значительно снижает возможность заражения и смягчает протекание болезни.