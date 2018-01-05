Участник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арест

Ранее Апелляционный суд отказался смягчить Дронову меру пресечения.

Участник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арест
Фото: Facebook / Nikolay Krivolapoff

Участник ДТП в центре Харькова, повлекшего гибель шести и госпитализацию пяти пешеходов, Геннадий Дронов отказался оспаривать решение суда, который назначил ему арест до 10 февраля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Харьковской области.

"До начала апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление в порядке ч.1 ст.403 УПК Украины об отказе от поданной им апелляционной жалобы. Аналогичного содержания заявление подано и адвокатом Геннадия Дронова", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения ходатайства коллегия судей приняла решение о закрытии апелляционного производства.

Напомним, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20 летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, пятеро из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля Дронов нарушил ПДД. 6 ноября Дронову было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286. УК.

8 ноября суд отправил Дронова под стражу без возможности внесения залога. 13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Дронова.

В декабре Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения Дронову.


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